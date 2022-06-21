健鼎未受三星影響 股息預計7/14除息、8/17發放

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (21) 日召開股東會，近期傳出三星相關消費性電子產品庫存水位過高，恐衝擊供應鏈表現，健鼎並未供應中低階手機產品，因此未受影響，健鼎也公告，每股 7 元現金股息，預計 7 月 14 日除息交易，8 月 17 日發放，以今日收盤價 117 元計算，現金殖利率達 5.98%。

健鼎現金股利發放 7 元，也居 PCB 全製程廠之冠，但就整體 PCB 相關產業而言，每股發放金額僅次牧德 (3563-TW) 的 12 元及台光電 (2383-TW) 的 10 元現金股利。

健鼎積極拉高 HDI 出貨比重，2022 年第一季的 HDI 產品出貨並已占整體營收的 35.2%，公司指出，下半年看好伺服器及汽車板出貨，全年營收成長 10%、680-700 億元目標展望不變。

健鼎湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎，公司規劃 2022 年資本支出 50-60 億元。

近期傳出韓國三星由於手機、LCD TV 庫存過高影響，暫緩對供應鏈拉貨動能，健鼎指出，供應三星主要在記憶體模組板、硬碟板及極少量面板用光電板，出貨的確略為趨緩，不過，三星中、低階手機庫存最嚴重，該款產品 PCB 主要由 MACO 及韓廠生產供應，健鼎並未受到三星調整庫存的影響。

健鼎持續提高汽車板及高層數伺服器板接單及出貨，第二季積極改善存貨過高造成資金積壓現象，在有利匯率因素推動下，第二季營收可望逐月走高，第三季則進入市場旺季，在物流逐漸順暢後，第三季營運不看淡。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。