健鼎湖北仙桃三廠新產能開出 搭上Mini LED出貨熱潮

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 投資的湖北仙桃三廠已完工投產，隨著國際品牌大廠大量對手持裝置導入 Mini LED 背光設計，該廠區 Mini LED 板出貨旺盛，目前新廠 Mini LED 板出貨量，已超過原規劃應用之一的汽車板。

健鼎 2021 年營收以 630 億元創新高，年增 13.42%，2022 年保守估計營收可達 680 億元，年增 8%。

健鼎 2021 年前三季稅後純益 43.35 億元，年增 0.96%，每股純益達 8.25 元，市場估，健鼎 2021 年將為連續 3 年賺回超過一個股本。

健鼎投資的湖北仙桃三廠已完工，設計新增產能可達每月 90 萬呎，推升健鼎所有產能合計突破每月 1000 萬呎。

隨著健鼎湖北仙桃三廠投產後，搭上國際品牌大廠針對手持裝置導入 Mini LED 背光設計，仙桃三廠在整體製程能力及應用產品別生產通過認證後，仙桃三廠 2021 年 12 月起 Mini LED 板出貨大量增加，出貨順暢狀態也延續至今年。

健鼎投資的中國湖北仙桃三廠，設計產能 30% 為 HDI 板製程，其餘為多層板製程，原規劃以汽車板等高階應用為主，目前由仙桃三廠大量出貨的 Mini LED 板，為三層薄板多鑽孔製程設計，平均單價 (ASP) 也優於一般多層板。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。

另外，健鼎華東無錫新廠擴建規劃案，也確定擴充 HDI 板製程為主。