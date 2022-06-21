比特幣穩守2萬美元上方 分析師看到短期觸底跡象

加密貨幣顯示出從上周暴跌之後的初步止穩跡象，比特幣 (BTC) 價格守在 2 萬美元上方。一些市場觀察人士表示，其價格似乎已在短期觸底。

比特幣在亞洲周二 (21 日) 一度突破 21000 美元上方，至台北時間 13:52，報 20914 美元，24 小時漲 4.0%，以太幣 (ETH) 上攻至 1150 美元，漲 6.53%，其餘主要山寨幣如 Solana(SOL) 和 Polkadot(DOT)，漲幅分別達到 15% 及 11%。

市場先前經歷了動盪的一周，比特幣自 2020 年以來首次跌破 20000 美元關卡。Glassnode 周一在一份報告中指出，上周比特幣倉位的實現虧損達到創紀錄的 73 億美元。

報告指出，從散戶到巨鯨，幾乎所有錢包群組現在都持有巨額未實現損失，比 2020 年 3 月更糟。報告稱，近期的大部分賣壓似乎來自強迫售出的賣家，市場可能會開始關注未來幾周和幾個月內，是否會出現賣方力竭的信號。

GlobalBlock 加密貨幣分析師 Marcus Sotiriou 表示，比特幣可能接近臨時觸底點，因為從歷史上看，當其利潤供應百分比 (PSP) 為 40% 至 50% 時，通常已經觸底。

但 Sotiriou 表示，在查看這些歷史數據時，重要的是要注意，比特幣並沒有經歷一段持續通膨的時期。隨著更多強制清算的發生，當前可能正在接近底部，但在通膨令人信服地放緩之前，令人無法對持續上升趨勢充滿信心。

鑑於比特幣的 PSP 略高於 50%，日本加密貨幣交易所 Bitbank 的分析師 Yuya Hasegawa 也認為潛在的下行空間更大。

Hasegawa 在報告指出，簡而言之，比特幣的周末下跌還不夠深。比特幣仍有下行潛力，但如果其 PSP 跌破 50%，那麼價格最終可能觸底。