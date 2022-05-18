〈裕隆集團法說〉中華車2款新車Q4上市 持股2成新安東京恐受防疫險波及

中華車 (2204-TW) 今 (18) 日召開法說會時指出，持續穩步推進自主研發新能源商用車策略，全新改款菱利電動車和全新 3.49 噸商用貨車均將於第四季上市，可加強滿足不同商用車客群需求；至於轉投資新安東京海上的防疫險虧損，則仍在設算中。

中華車透露，改款菱利電動車續航里程將大幅提升 75%、快充功能大幅減少充電時間，而將全新登場的 3.49 噸商用貨車，則是採微混合動力系統。

中華車不諱言，同業 TOYOTA 導入商用新車型 TOWN ACE 確實會有影響，但中華車長期耕耘品牌和整體服務，有信心競爭力還是很強，今年銷售目標仍可順利達成，未來將持續以自主研發能力，開發其他商用新車型，以滿足不同客群需求

另一方面，對於持股 20.57% 的新安東京海上產物保險承保防疫險可能的虧損，中華車回應，這是整個保險業都面臨的課題，情況還在變化中，已隨時與新安保持溝通並掌握狀況，目前還在設算中。

而對於轉投資金雞母之一福建奔馳，中華車認為，前 4 月交車雖有落後，今年有望達 4 萬台左右，較去年成長。

中華車也解釋，東南汽車認列虧損逐季縮小，主要是因並未參與去年東南增資，對其持股比例下降至 5.25%，因而認列損失降低。