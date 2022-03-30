台灣之星併購前搶客 台灣大總座：尊重其行銷手法

台灣大 (3045-TW) 併購台灣之星時保證，台灣之星用戶可走完既有資費合約，台灣之星近期更打出台灣隊稱號、積極攬客，對此，台灣大總經理林之晨今 (30) 日表示，併購案有機會今年第四季通過主管機關審查，但目前與台灣之星仍屬於兩家獨立公司，因此不便評論行銷方式，都給予尊重。

台灣大去年底宣布併購台灣之星，台灣之星近期打出 5G 台灣隊稱號，未來有望以較便宜的價格使用到台灣大的網路，藉此吸引不少用戶搶辦。

對此，林之晨認為，台灣大與台灣之星還是兩家獨立公司，無法評論台灣之星的行銷手法，儘管此併購案已向主管機關送件，但也不一定會通過，對用戶來說，可能是報酬，也可能是風險，若用戶願意冒風險就給予尊重。

林之晨表示，合併案若要過關，時間應會落在第四季，未來也可把旗下 40MHz 頻段進行專網專頻。以台灣大 5G 用戶滲透率來看，每月約維持 1% 在成長，網路訊務涵蓋則已達 8 成，未來會視用量需求再建置基站，不過可以確定的是，5G 建設資本支出高峰期已過。

對於未來 5G 發展，林之晨提到，5G 上路前三年的需求還是來自智慧型手機用戶，不過 3-10 年會進到下一階段，將會出現多元應用，如智慧眼鏡、智慧專網、智慧工廠等，目前台灣大 5G 專網 PoC 接案近 50 家，預計明年開始貢獻營收。

談到高階 iPhone 出現缺貨潮，林之晨說，缺貨是受到全球供應鏈、戰爭和疫情等影響，但看起來是短期問題，預期再過 1-2 個月會逐漸舒緩。

台灣大以科技為公益賦能，推動「Tech The Dreamers 科技 ‧ 夢想 +」專案，助力地方創生團隊圓夢，放大公益影響力，第一屆獲選團隊為社會企業「銀色大門」，由台灣大哥大基金會挹注超過 200 萬經費、人力與技術支援，歷時 8 個月協助開發完成長輩送餐服務 APP，林之晨也再拋磚引玉捐出 10 萬元作為全新送餐 APP 的首筆捐款。