台灣大商務長 前宏佳騰執行長林東閔出任

台灣大 (3045-TW) 今 (1) 日公告，延攬前宏佳騰執行長林東閔擔任個人用戶事業群副總經理暨商務長，人事案將待董事會通過。台灣大表示，林東閔加入後，將帶領團隊提升虛實通路與客戶服務整合綜效。

總經理林之晨表示，隨著公司第二階段轉型、打造長期成長引擎，延攬林東閔共同落實超 5G 策略，並向千億美元市值區域級科技電信公司目標加速前進。

林東閔 19 歲時曾在台灣大加盟門市服務，26 歲取得 Cisco 原廠講師資格後，也服務過台灣大技術團隊；林東閔歷經 24 年職涯累積多項專業與專長後，以老學長身分成為集團一員。

台灣大表示，併購台灣之星組成 5G 台灣隊後，將面對更多樣化挑戰，包括團隊與通路的整合、用戶無縫接軌、服務量能與品質提升等，未來林東閔將帶領團隊成員發揮整合、協作與創新精神，從用戶角度出發提供更好的產品與服務，增進用戶的認同度與滿意度。

林東閔在宏佳騰任職期間，主導電動機車品牌創立、營運、銷售服務與產品開發計劃，迅速拿下台灣電動機車市占率第二名，並帶動公司營收與獲利連續創高，此外，也主導安全車聯網技術開發，協同國內外大廠共組 CROXERA 智慧安全車聯網聯盟，陸續推出次世代智慧安全車聯網架構與智慧裝置，拓展國際商機。