〈台幣〉買賣匯拉鋸 貶勢收斂收29.74元

台股今 (20) 日跳水重挫 273 點，收在 15367 點，創 13 個月新低，新台幣兌美元匯率同步走弱，一度逼近 29.8 元關卡，但隨著拋匯力道湧現，帶動貶幅收斂，終場貶 2 分，收 29.74 元，台北與元太外匯市場總成交值 16.095 億美元。

新台幣兌美元匯率上周累計貶值 0.46%，今天持續走軟，最低來到 29.794 元，貶值 7.4 分，下探近一周低點，呈現狹幅震盪走勢，不過，終場匯價貶幅縮小，以 29.74 元作收，貶值 2 分，台北外匯市場成交金額 11.23 億美元，元太外匯市場成交金額 4.865 億美元。

台股今天再破底，電子股摜壓，航運股成殺盤重心，金融股也無力，雖然聯發科、聯電奮力撐盤，加權指數終場仍大跌 273 點，收在全場最低 15367 點，創 13 個月新低。外資連二砍，再度賣超 85 億元。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒表示，支持 7 月再升息 3 碼 (75 個基點)，並稱 Fed 正全力穩定物價。本周菲律賓、印尼、挪威、土耳其、墨西哥央行接棒公布利率決策，市場也聚焦 Fed 主席鮑爾將於 22-23 日分別赴參、眾兩院作證。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.11%，韓元貶值 0.39%，日圓貶值 0.27%，新台幣貶 0.07%，新加坡幣及歐元小幅走貶，人民幣則逆勢升值 0.23%。