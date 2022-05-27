俄羅斯：若西方解除制裁 已準備好協助解決全球糧食危機

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周四 (26 日) 告訴義大利總理德拉吉 (Mario Draghi)，如果西方解除對俄制裁，莫斯科已經準備好協助解決全球糧食危機。

莫斯科在一份聲明中說：「普丁強調，只要解除西方出於政治動機的限制，俄羅斯準備透過出口糧食和化肥，為克服糧食危機做出重大貢獻。」

自俄羅斯於 2 月 24 日向烏克蘭進軍以來，烏克蘭的黑海港口已被封鎖，超過 2000 萬噸的糧食無法出口。俄羅斯和烏克蘭占全球小麥供應量的近三分之一，烏克蘭無法大量出口，導致全球糧食危機日益嚴重。

義大利表示，正在努力與俄羅斯進行外交斡旋，以允許烏克蘭港口在全球小麥和糧食供應危機日益嚴重的情況下開放。

德拉吉辦公室指出，已與普丁召開電話會議，專門針對烏克蘭的事態發展，以及尋求共同解決當前糧食危機的方案、對世界上最貧窮國家的嚴重影響。

美國和幾個歐洲國家的領導人指責俄羅斯加劇了世界飢餓、食品價格上漲和供應不足，這對已經陷入困境的貧窮國家的影響最為嚴重。普丁反駁，稱這些指控毫無根據。

莫斯科表示，普丁在電話會議也提到，各種確保航行安全而採取的措施，包括每天開放人道走廊，讓民用船隻從亞速海 (Azov) 和黑海的港口撤離。