升息打亂債市行情 投信看好逢低布局契機

高通膨與升息打亂債市行情，以全球非投資等級債券為例，評價面已回測 10 年來的新低位，中長期投資吸引力浮現，可適度逢低布局。

美國聯準會 (Fed) 升息縮表、俄烏衝突等消息干擾，拖累股債資產價格「打折」現象，以全球非投資等級債券為例，目前評價面已回測 10 年來低位，即債券到期殖利率來到 7.64%、大幅突破 10 年均值，已浮現中長期投資吸引力。

柏瑞投信指出，雖然在經濟放緩、甚至可能步入衰退的擔憂下，金融市場近來出現大幅修正，部份資產價格更較去年下修超過 2 成，柏瑞投信指出，目前全球非投資級企業的槓桿倍數下降、利息保障倍數持續改善。

另外，根據市調機構 JPM 預估，2022 年到 2023 年的非投資級企業債違約率僅約 0.75-1.25%，顯示整體基本面健全。

柏瑞投信指出，投資企業債的重點在於避開違約，並隨時間累積票息、回歸面額，故除了精選標的外，若趁市場出現折價時布局，更可望提升投資勝率。

根據 Bloomberg 長期統計，當市場修正、在全球非投資級債的到期殖利率攀高時進場，平均總報酬可望隨著殖利率走揚與投資持有期間的拉長進一步提高。

柏瑞全球策略非投資級債基金經理人劉文茵表示，在通膨壓力尚未明顯緩解前，聯準會偏鷹立場將反覆考驗市場，過去數次經濟陷入衰退時，多伴隨著違約率攀升。

劉文茵指出，部分體質不佳企業已於先前衰退循環中淘汰、加上油價持穩及整體企業信用體質佳的支撐，預期非投資級債的違約率將保持低位，亦顯示整體非投資級債的基本面仍無虞。

另外，企業過去兩年大舉發債、帳上現金充足，對初級市場籌資需求不高，美國非投資等級債初級市場依舊冷清，今年截至 4 月底的總發行量僅 574 億美元，與去年同期 2071 億美元相比，年減幅逾 7 成，但供給面的緊縮反而有助於支撐債券價格的表現。

柏瑞投信認為，近期市場風險氣氛趨於保守，資金持續撤出，但是隨著評價面已更具吸引力，可望吸引買盤進駐。

