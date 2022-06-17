央行升息半碼 台銀6/20起一年期定儲機動利率升至1.215%

中央銀行今 (17) 日起升息半碼 (0.125 個百分點)，國銀龍頭台灣銀行宣布，將自 20 日起調升新台幣各天期牌告利率，其中一年期定儲機動利率調升 0.125 個百分點後，利率將來到 1.215%。

觀察台銀這次牌告利率調整，包含長天期、固定利率的調幅全都採超額反應，調幅高於短天期、機動利率計價。

根據台銀最新公布的牌告利率，自 20 日起，包括一年期、二年期的定儲機動利率全數足額反應升息幅度，其中一年期定儲的機動利率來到 1.215%、二年期定儲的機動利率則來到 1.250%。

而三年期定儲機動利率則是採超額反應，調升 0.13 個百分點，調整後利率將從目前的 1.155% 調升至 1.285%；至於固定利率部分，這次更是一口氣調升 0.18 個百分點，調整後利率來到 1.295%。

另外，一年期與二年期的固定利率調幅分別各有 0.155、0.175 個百分點，同樣採超額反應。

從牌告利率調整幅度來看，透露出銀行對於市場進入升息循環的預期心理，因此針對長天期、固定利率採超額反應，搶先鎖住資金，降低存款成本壓力。

台銀表示，6 月 20 日起，調升新台幣各天期一般存款與 500 萬元以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度 0.055~0.19 個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度 0.125 個百分點。