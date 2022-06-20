哈日族看過來！除了衝一波換日幣 還能這樣做

隨著全球各國陸續開放邊境，不少人已經開始摩拳擦掌，準備出國旅遊。尤其日本更是國人引頸期盼的旅遊勝地，於是許多人便趁著日圓便宜之際，趕緊換匯存起來。除此之外，哈日族還可以這麼做！不妨將手中日圓更有效運用，布局日本股票基金，可以藉此籌措解封後，赴日本的旅遊金，大玩特玩一番。

日股被遺忘了嗎？兩大理由讓你改觀

近年來國人前進全球股市，投資熱度最高的，莫過於美股、新興股市，鮮少會提及日本股市，但這想法可能得改觀了！自從新冠肺炎以來，全球股市頻創新高，日本亦是如此，日股 2021 年 9 月也創下了 1990 年以來新高。

不僅如此，全球股市受到俄烏戰爭、美國聯準會 (FED) 升息等影響，從高檔開始回落，美股尤為慘烈，日股卻是相對抗跌。根據彭博資料顯示，今年至 6 月 7 止，日經 225 指數、東證一部指數跌幅僅不到 3%，相較於美股的那斯達克指數、標普 500 指數，跌幅逾 22%、12%，堪稱是小巫見大巫。此外，路透社今年 5 月市場機構調查報告也指出，預估日經指數今年底前至少還有 7% 上漲空間，日股後續表現可期。

日股之所以看好，專家分析，原因有二，首先是日股本益比長期被低估，企業體質明顯好轉：與其它國家相比，日本企業現金充裕，以東證一部指數來說，企業現金比重近 6 成，遠高於歐美、中國等全球主要國家之企業。也日本企業發放股利、股票回購金額，逐年穩健上升，有利於股價表現。

加上日本企業去槓桿，負債比率逐年降低，且獲利能力佳，盈餘殖利率高達 11.5%，在各區域股市中名列前茅，但股價淨值比卻是敬陪末座，顯然市場並未反映日企高盈餘殖利率。簡單的說，日本企業表現雖佳，卻被市場低估，過去 10 年，日股本益比約 17 倍，目前約 13 倍，仍低於長期平均，顯示日本股票評價仍具吸引力。

二是弱勢日圓，有助於日股表現：高通膨使然，全球主要國家陸續緊縮貨幣政策，而日本儘管核心通膨率已破 2%，13 年來首度站上日本央行通膨目標，但仍遠低於其他市場，如英國通膨率為 9%、美國 8.3%、歐盟逾 7%。也因此，日本央行並不急於升息，依然持續採行貨幣寬鬆政策，將讓弱勢日圓維持一段時間。

日圓貶值，不僅讓國人換匯比較便宜，也會伴隨日股長期上漲，原因在於弱勢日圓將有助於日本出口產業發展。根據彭博資料顯示，美國聯準會 2013 年底宣布減債措施、2014 年元月正式啟動，讓美元指數持續走揚，自 80 上升到 90，日圓則是同步大幅走貶，自 105 貶至 120。

反觀日本股市，與日圓走勢截然不同，美國縮減購債期間，日股受益於貨幣貶值效應最大，且優於全球股票指數表現。如今美國開始升息循環、啟動縮減購債規模，日圓貶值帶動日股走強的戲碼，可望再度複製貼上。

日本股票型基金績效 這檔最亮眼！

日本是國人喜愛的旅遊勝地，不少人趁著日圓便宜之際，也開始換匯，準備日本邊境解封之際，赴日爽玩一番。除此之外，投資人還可以讓日圓運用效率再晉級：前進日本股市！先將換匯資金移到日本股市，可望為今年底或明年解封的哈日行增加旅遊金。

目前國內有 28 檔境外日本股票型基金可供投資，其中，瀚亞投資 - 日本動力股票基金表現最引人注目，自成立以來，不僅表現優於大盤與 MSCI 日本價值股票指數，短中期績效也比同類型基金來得好。尤其今年前五月，當同類型基金平均負報酬之際，該檔基金美元避險及日圓級別，依然維持逾 9% 的正報酬，遙遙領先。

究其原因，主要有二，一是價值股選股策略奏效：該檔基金選股操作並非是貼著指數，而是跳脫指數操作，績效才能贏過大盤；同時透過量化 / 質化、由下而上的選股策略，進行如同巴菲特般的價值投資，不以當下強勢股做短線操作，而是以長線佈局為主，因此，會側重企業是否具有改革題材、至少 3~5 年的長遠發展性，從中選出價格被低估的股票，並持有 3 年以上。

以近 3 個月表現來看，日本工業類股今年跌幅約 5%，表現落後大盤，但它卻是這檔基金擇股績效貢獻度最高的類股，顯示基金選股策略得宜。再者就產業配置來看，日本通訊服務及金融等兩大類股，今年合計漲幅超過 2 成，大大抵銷了其他類股下跌影響，而該檔基金重倉金融股，使其產業貢獻度位居各產業第一。因此，這檔基金在選股及產業配置漂亮的情況之下，績效表現能優於大盤。

二是選對目標，集中持股：瀚亞投資 - 日本動力股票基金目標持股 30~50 檔，比其他股票型基金持股 50 檔以上，甚至 80~100 檔，持股更為集中。主要是該基金研究團隊以價值投資、中長期持有為導向，一旦買進標的，便會集中持股。以目前配置來說，集中 38 檔持股，其中，金融佔比高達 20%，而金融又是今年日股中較有表現的產業，所以，其他同類型基金今年來普遍負報酬之際，該檔基金卻能繳出逾 9% 的正報酬。

此外，該檔基金也提供多元貨幣級別，有美元 / 南非幣 / 澳幣等累計避險級別，以及日圓、美元等非避險累計級別，讓投資人可以根據自身需求而選擇。

展望未來，升息趨勢下，全球資金將由成長股轉移到價值股，日股也不例外，2020 年日本科技股表現強勁，成長股相對價值股的評價 (P/B)，突破 2000 年科技泡沫時期的 2.6 倍，最高來到約 3.7 倍，到了 2021 年，相對評價開始回落。所以，從資金輪動及長期投資價值角度而言，日本價值股潛在機會大，投資人不妨可以藉由價值投資取向的日本股票型基金，掌握日股投資契機。

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