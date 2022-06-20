雄獅調查 疫後出境旅遊由日本奪冠 歐洲團成新黑馬

台灣邊境逐步解封，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (20) 日發布旅客旅遊習慣改變趨勢調查，統計疫後最想去的地區由日本奪冠， 出發時間以今年秋冬詢問度最高，而旅客對歐洲線產品興趣大增甚至高於東南亞，主要是因歐洲團費漲幅約 30%，比起其他地區漲幅相對少，因而順勢提升旅客選擇意願。

據雄獅出境旅遊意願調查表統計，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非和東南亞，進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名分別是首爾、德國、瑞士、沖繩和土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高，且有超過半數的旅客希望參團人數縮減至 15-20 人。

雄獅進一步指出，值得注意的是，旅客對歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞，分析主因為歐洲不少國家已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，可一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少旅客青睞，同時，歐洲團費預計漲幅約 30%，與其他地區相比增幅較低，也提升旅客選擇意願。

旅遊天數方面，除了過去主流的 5 日遊商品，雄獅調查，旅客對於 10 日以上的長天數行程需求提升，推測原因是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，同時，客製化包團的需求也較以往增加 20% 以上，已有旅客揪團指定入住頂級溫泉飯店和米其林餐廳。

為因應出境旅遊市場即將開放，雄獅表示，將與多家航空公司洽談日本二、三線城市包機，申請觀光簽證須準備的受付濟證，也可由雄獅日本分公司協助申請，待我國開放組團就會立刻上架相關商品。