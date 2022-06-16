雄獅估Q4起出入境需求發酵 啟動未來10年全球布局

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (16) 日召開股東常會，董事長王文傑指出，接下來國境可望解封，雄獅已著手在產品、業務、通路等面向進行未來十年全球布局，預料出入境需求第 4 季起可期待市場反應；而在國旅，則同步在食、宿、遊、購、行等方向深耕轉型，預料今年在國旅市場將迎來大成長階段。

王文傑強調，面對不可逆的大環境造成赤字，不過，疫情期間雄獅努力深耕國內市場，提升國旅品質，接下來國境可望解封，雄獅將同步加強在國內外旅遊版圖布局。

雄獅回顧 2021 年，依然是旅遊業充滿挑戰的一年，尤其在三級警戒下，嚴重影響年度發展節奏，不過，積極應對新常態的到來，全年仍服務超過 45 萬次旅客。

雄獅進一步提到，2020-2021 國際觀光人次減少約 11 億人次，減幅達 74%，退回 30 年前的水準，其中，我國去年出境市場除了少數商務人士執行公務，以及探親、求學往返國門等特定目的外，並無觀光旅遊目的動機，團體旅遊也整年度暫停執行。

所幸，隨著各國邊境陸續開放，我國也可望逐步放寬，雄獅預料，第四季至明年第一季應可期待市場反應。

而在國內市場，雄獅提到，由近期藍皮解憂號列車於短短 3 個月銷售即突破 2 萬人次來看，顯示內容加值不僅將乘客變成旅客，更可帶出周邊商業效應，若此操作得以複製至各地方縣市，預期今年在境內市場，將迎來大成長階段。