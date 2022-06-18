最後一場巴菲特慈善午餐拍賣飆出天價 以台幣5.65億元落槌

鉅亨網編譯余曉惠 2022年6月18號10點39分

最後一次與「股神」巴菲特共進午餐的慈善拍賣價碼在美國當地周五 (17 日) 的截止日一路飆高，前晚還在略高於 300 萬美元，最後一刻以約 1900 萬美元 (新台幣 5.65 億元) 落槌，改寫此活動的歷史紀錄。

巴菲特慈善餐會今年將是第 21 屆，也是最後一屆。到去年為止的最高出價紀錄，為 2019 年由加密貨幣企業家孫宇晨創下的 457 萬美元 (約新台幣 1.35 億元)，今年的出價足足是前次紀錄的四倍以上。

這場拍賣在美東當地周五晚間 10 點 30 分競標結束。直到周四晚間，出價一直保持在近日的略高於 300 萬美元，但周五上午 11 點 03 分左右，競標價一口氣衝上 1100 萬美元，半小時內再增至 1230 萬美元，直到晚間 10 點以前，已經突破 1300 萬美元。

在競標最後半小時的時間，競標價再度飆高，最終以 19,000,100 美元的價碼拍出。

圖翻攝自 eBay

根據媒體報導，五位匿名競標者當中，似乎有兩人你來我往互不相讓。最終競標數為 43 筆。

今年的得標者可以攜伴最多七人，與巴菲特在他喜愛的紐約 Smith & Wollensky 牛排館共進午餐。

從 2000 年至今，除了 Covid-19 疫情爆發的 2020 年和 2021 年以外，高齡 91 歲的巴菲特每年都舉辦慈善午餐，共為舊金山非營利機構 Glide 募款 3420 萬美元，用以幫助貧困和無家可歸的人。