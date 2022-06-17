傳庫存將耗盡 可口可樂正式宣布退出俄羅斯

可口可樂公司 (KO-US) 周五 (17 日) 發表聲明表示，其裝瓶商可口可樂 HBC 及其俄羅斯的現有客戶「正在耗盡庫存」。

《路透》之前曾報導，可口可樂仍將在聖彼得堡的麥當勞公司加盟商出售。

總部位於亞特蘭大的可口可樂公司表示，一旦庫存耗盡，總部位於瑞士 Zug 的獨立公司可口可樂 HBC 將「不再在俄羅斯生產或銷售可口可樂或可口可樂公司的其他品牌」。

而《今日俄羅斯》周五 (17 日) 報導，可口可樂公司宣布正式撤離俄羅斯市場，目前正在處理庫存。

目前，可口可樂在俄羅斯共有 10 家工廠，生產芬達、雪碧等軟性飲料，以及多種當地品牌飲料。可口可樂公司尚未說明其俄羅斯品牌是否會被出售或終止。

可口可樂於 1992 年開始在俄羅斯生產，根據官網資料，該公司在俄羅斯有 7000 名員工。

可口可樂 HBC 在 5 月表示，它正在評估俄羅斯市場的所有選擇，並表示已於 3 月 8 日停止訂購濃縮可樂原汁。

在俄羅斯 2 月入侵鄰國烏克蘭後，可口可樂在 3 月加入了大批美國公司離開俄羅斯的行列。可口可樂 HBC 當時表示，它正與可口可樂密切合作以討論下一步決定。

根據其官網資料，可口可樂 HBC 在 29 個市場專門裝瓶和銷售可樂飲料，包括希臘、義大利和東歐國家。