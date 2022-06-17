〈台股盤前〉經濟下行導致停滯性通膨威逼 持股保守為上策

台北股市投資人持股薄弱，集中市場昨日開高走低，收盤報 15838.61 點，跌幅達 1%，成交值 2723.46 億元，市場專家指出，在全球經濟下行導致停滯性通膨威脅逼近，同時，現階段台股追價意願不足，持股保守仍為上上之策。

就今天早晨收盤的美股數據來看，道瓊盤中觸及 2020 年 12 月以來的最低點，終場大跌超過 740 點，自 2021 年 1 月以來首次跌破 3 萬點大關，逼近熊市邊緣。收盤數據如下：

美股道瓊指數大跌 741.46 點，或 2.42%，收 29,927.07 點。那斯達克指數暴跌 453.06 點，或 4.08%，收 10,646.1 點。標普 500 指數暴跌 123.22 點，或 3.25%，收 3,666.77 點。費城半導體指數暴跌 170.7 點，或 6.24%，收 2,566.9 點。

而在焦點個股方面，科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.97%；Meta (META-US) 下跌 5.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.72%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%。

費半成分股 AMD (AMD-US) 大跌 8.12%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.60%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 8.04%；美光 (MU-US) 大跌 6.95%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.92%； 高通 (QCOM-US) 大跌 7.79%。

台股 ADR 部分 (。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.17%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.12%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 大跌 7.49%。

在昨日台北股市開高走低的狀況下，三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計賣超 35.16 億元，自營商賣超 45.91 億元，投信買超 4.27 億元，外資及陸資買超 6.48 億元。

雖然市場投資人期望以技術面上大盤能守住前波 15616 點，將可以拉長整理時間，但證券分析師黃漢成指出，經濟下行導致停滯性通膨威逼之下，在股市的跌勢波中，可能出現昨日的低點即為今天高點的一再殺低走勢，目前市場持股信心薄弱且上檔反壓沈重，短線難有突破，將維持在區間震盪。

在市場重大訊息部分，台灣央行 16 日理監事會後決議升息半碼，利率連兩季走升，預估新的房貸利率將站上 1.7%，並且創下 6 年以來的利率新高，在台灣進入升息循環，假如全年升息 3 碼，重貼現率將達 1.875%，五大行庫新承做購屋貸款利率，恐突破 2 字頭關卡，房仲業者認為，進入升息循環將造成交易量能的萎縮。

同時，玉晶光 (3406-TW) 今天召開股東會，可望對於下半年景氣提出最新的展望。