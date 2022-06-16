台指期下殺近250點 摜破15200點 台股明恐回測前低

隨著聯準會 (Fed) 加速升息腳步，市場憂美國經濟恐陷入衰退，美股四大指數今 (16) 日開盤全面重挫，費半更暴跌 5%，回吐 2020 年底以來的所有漲幅，台指期也下殺近 250 點，摜破 15200 點，法人預期，台股明日恐失守前低 15616 點支撐。

道瓊今日下挫超過 700 點，創下 2021 年 1 月底來新低，S&P500 也慘摔超過 110 點，改寫 2020 年 12 月初的新低點，那斯達克也大跌近 400 點，創 2020 年 9 月底來新底，加上費半暴跌，顯見四大指數皆已回吐去年為止的所有漲幅。

觀察台股 ADR，呈現全面下挫，台積電重挫近 5%，暫收 84.78 美元，改寫 2020 年 11 月來新低，聯電也下挫逾 4%，不過仍未跌破前低，表現相對有撐。

展望台股後市，法人認為，儘管台股今日早盤反彈，不過，市場持股信心薄弱，上檔賣壓相當沈重，整體追價意願薄弱，在整體經濟前景不明下，全球股市恐持續探底，預期短期不易有顯著反彈。

此外，由於 4 月中旬起國內疫情再起，抑制內需服務業復甦步調，再加上全球景氣擴張力道減緩，央行預測，台灣今年 GDP 不保 4、為 3.75%，低於 3 月預測值 4.05%，同時上調今年 CPI 和核心 CPI 年增率預測值，分別為 2.83%、2.42%。