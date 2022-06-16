〈能源盤後〉美原油庫存連2周增加、Fed升息 原油收挫2周低點

由於美國原油庫存連續第二周攀升，且美 Fed 宣布近 30 年來最大規模升息以應對通膨，原油期貨價格周三 (15 日) 跌至 2 周來最低收盤價。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.62 美元或 3%，收每桶 115.31 美元，為 6 月 1 日以來最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.66 美元或 2.2%，收每桶 118.51 美元，為 6 月 2 日以來最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 2.5%，收近每加侖 3.8942 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 4.547 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2% ，收每百萬 Btu 7.42 美元，前一日最近月天然氣期貨甫跌逾 16% 至 5 周低點。

市場推動力

周二許多因素被認為拖累價格，一些分析師將疲軟歸因於對 Fed 決策的緊張情緒，其他因素包括與伊朗核協議相關的樂觀言論；美國宣布延長豁免，銀行可處理俄羅斯能源交易；美參議員欲提案對某些石油公司徵收聯邦附加稅以抑制通膨。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，市場參與者似乎在周三 Fed 做出決定前退縮，因為「更強勁的收緊貨幣政策恐負面衝擊石油需求。」

一如預期，Fed 周三將聯邦基金利率上調了 75 個基點，即 0.75%。

Fed 宣布後油價擴大跌幅。 Tyche 資本顧問公司管理人 Tariq Zahir 表示，美股大盤繼續走高，但如果市場逆轉，原油價格可能會走低。「但我們仍認為，一旦股市和債市穩定下來，原油將重返上漲趨勢。」

國際能源署 (IEA) 周三公布的月報指出，在經歷三年新冠防疫封鎖措施和俄烏戰爭的經濟衝擊後，明年全球石油需求預計將上升至高於疫情爆發前的水準，其大部分推動力來自中國，因為中國甫擺脫停工復工的新冠疫情封鎖措施。同時已開發經濟體預計將應對惡化的經濟前景和猖獗的通貨膨脹。

美國消費大眾為高昂的加油成本痛苦不堪之際，美拜登總統周三致信美國煉油廠，呼籲他們生產更多的汽油和柴油，並指稱煉油廠在俄烏戰爭期間，獲利已提升 3 倍。

天然氣在前一日大跌至 5 周低點後，週三回升。Freeport 位於德州海灣 Quintana 島的液化工廠本月 8 日發生火災，周二該公司表示受損工廠的修繕延後，今年年底才能全面運作。這恐令美國商品庫存增加，引起天然氣當日應聲重挫。

EIA 石油庫存數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/10 止) 美原油庫存增加 200 萬桶，為連續第二周上升。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期原油庫存平均減少 110 萬桶。美國石油協會 (API) 周二公布，上周原油庫存增加 73.6 萬桶。

另外，EIA 報告也顯示，上周汽油庫存減少 70 萬桶、蒸餾油庫存增加 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期，上周汽油庫存增加 10 萬桶、蒸餾油庫存減少 30 萬桶。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周下降 80 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存自前一周的 5.193 億桶下降至 5.116 億桶。