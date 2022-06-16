Meta避開巨額罰款 法國當局接受其反壟斷承諾

臉書母公司 Meta 去年向法國反壟斷機構提出一系列承諾避免巨額罰款，法國當局周四（16 日）聲明表示接受 Meta 的讓步，並結束正在進行的反競爭調查。

法國當局聲明表示，Metat 承諾允許任何瞄準法國客戶的廣告技術公司加入其商業行銷合作夥伴計畫，此外也將 5 年內開發一款新的應用程式，允許廣告技術公司「客觀與透明」查看數據，以便在其社群網路上提供定向廣告。

當局也表示，Meta 做出的承諾適用於包括臉書與 Instagram 在內所有 Meta 旗下平台廣告。對此，Meta 發言人表示，很高能與法國監管機構合作，達成全面解決方案。截稿前，Meta(META-US) 盤前股價下跌 2.27%，每股暫報 165.50 美元。

該起反壟斷調查源於法國廣告技術公司 Criteo 在 2019 年提起的訴訟，該公司一直在努力應對 Meta 與蘋果不斷變化的政策。

此次法國當局接受 Meta 讓步的消息傳出後，Criteo 肯定當局決定，並稱期待恢復公司在法國的授權合作夥伴身份，恢復公司在臉書與 Instagram 上的廣告購買能力。

近年來，矽谷科技公司一直受到法國反壟斷機構嚴格審查。蘋果 (AAPL-US) 在 2020 年因兩家經銷商簽訂反競爭協議而被處以天價 11 億歐元（13 億美元）的罰款；Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 今年 4 月在法國法庭上敗訴，該公司因刻意不公平對待其線上廣告平台公司而被法國罰款 1.5 億歐元（合 1.63 億美元）。