亞馬遜Prime Video將在印度推出電影租賃服務

亞馬遜 Prime Video 周四（28 日）在印度推出電影租賃服務，並承諾在未來兩年內將在這個關鍵市場推出 40 多部原創電視劇與電影。該租賃服務並非按月收費，而是按單部電影計價。

印度是全球人口排名第二大國，擁有近 14 億人口，對亞馬遜以及競爭對手 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 旗下 Disney+ Hotstar 來說是相當有價值的市場。

亞馬遜印度 Prime Video 主管 Gaurav Gandhi 表示，能在印度推出這項服務感到興奮，並稱這項服務將擴大用戶範圍與選擇，印度的電影租賃服務是按照單部電影收費，而非按照月訂閱收費。

亞馬遜印度推出串流媒體服務已經 5 年，並計劃在未來 5 年將對 Prime Video 的投資增加一倍以上，但並未給出具體金額。

亞馬遜揭露了用三種印度語言製作的 41 部原創影集計畫，其中一些將由 Karan Johar 與 Karan Johar 等知名寶萊塢導演製作。

亞馬遜在印度投入巨資收購與製作當地原創內容，該公司創始人貝佐斯在 2020 年曾表示，Prime Video 在印度的表現將超越其他國家。不過亞馬遜並未按照該服務用戶數量列出國家。

此外，亞馬遜還預計與印度信實工業（Reliance Industries）、索尼（Sony）、迪士尼等重量級公司展開競爭，爭奪印度板球超級聯賽（IPL）數位獨家轉播權。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 美股開盤前股價上漲 2.67%，每股暫報 2,837 美元。

亞馬遜與沃爾瑪線上賣家 遭印度發動反壟斷突檢

路透同日援引知情人士消息報導，印度反壟斷機構「印度競爭委員會」(Competition Commission of India, CCI)，對亞馬遜與沃爾瑪 (WMT-US) 在印度合作賣家發動突襲檢查，其中亞馬遜有兩家企業遭指控違反競爭法。

印度零售業者長期以來認為，亞馬遜兩大賣家 Cloudtail 與 Appario 以及沃爾瑪併購的印度電商 Flipkart 的網路平台透過掠奪性訂價（Predatory pricing），讓遭到反壟斷調查的大型賣家受惠；不過，這些大型賣家表示，他們已遵守印度的所有法律規範。

截稿前，亞馬遜、Cloudtail、Appario 和印度競爭委員會，對此並未回應。