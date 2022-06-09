亞馬遜推新擴增實境服務 手機螢幕上先試穿新鞋

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (9 日) 推出一種全新擴增實境 (AR) 購物工具，讓用戶可以虛擬試穿他們可能有興趣購買的鞋子。

亞馬遜表示，該工具將使購物者的線上購物體驗更輕鬆、互動性更強。

該功能名為 Virtual Try-On for Shoes，可供美國和加拿大的 iOS 用戶在亞馬遜購物應用程式上使用。亞馬遜表示，該功能已被添加到 New Balance、愛迪達、銳步 (Reebok) 和彪馬 (Puma) 等品牌的「數千種款式」中。

要使用該工具，購物者只需點擊鞋類產品頁面上的「虛擬試穿」按鈕，然後將智慧手機鏡頭對準他們的腳，一雙虛擬鞋就會出現在手機螢幕上。購物者可以在該功能處於啟動狀態下滾動瀏覽不同的顏色，並且會在手機螢幕上自動調整。

該功能不會幫助用戶嘗試鞋子的合腳程度，但會讓他們了解鞋子的外觀。

該功能建立在亞馬遜現有的虛擬購物工具之上，其中許多都使用 AR 技術，這是一種用虛擬對象覆蓋現實世界的技術。 2017 年，亞馬遜推出了「AR View」，讓用戶可以使用智慧手機在家裡將產品可視化。之後又推出了另一個工具，稱為「房間裝飾器」，讓用戶同時在家中放置多個虛擬物品。

亞馬遜並不是唯一在網上購物中嘗試 AR 的公司。家具巨頭宜家、Nike (NKE-US)、歐萊雅和快時尚零售商 Zara 也都推出類似的功能。