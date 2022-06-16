〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 聚焦三大重點

台灣央行今 (16) 日召開第二季理監事會議，意外調升新台幣存款準備率 1 碼來搭配政策利率升息半碼，是 2008 年金融海嘯以來首見，此次央行也直指房市已見冷卻跡象，因此未祭出第 5 波打炒房措施，但由於疫情衝擊和高通膨壓力，下修經濟成長率 (GDP) 並上修物價指數年增率 (CPI)。

央行意外調升新台幣存款準備率 1 碼搭配升息半碼

央行此次理監事會議決議升息半碼 (0.125 個百分點)，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率將分別調升為 1.5%、1.875%3.75%，今年以來合計已升 1.5 碼。

同時，央行調升新台幣活期性和定期性存款準備率各 0.25 個百分點，將從 7 月 1 日起實施，為 2008 年金融海嘯以來首見搭配升息調升。

央行總裁楊金龍表示，央行藉此宣示緊縮立場，預計調升新台幣存款準備率將可回升市場游資約 1200 億元。

國內通膨壓力不減反增 央行上修 CPI、下修 GDP

央行本次上修今年 CPI 和核心 CPI 年增率預測值，分別為 2.83%、2.42%，上修多達 0.46 百分點、0.49 個百分點。

楊金龍說，通膨主要來自供給面的影響，但國內物價應可望趨於平穩。

然而，由於 4 月中旬起國內疫情再起，抑制內需服務業復甦步調，再加上全球景氣擴張力道減緩，央行預測今年 GDP 為 3.75%，低於 3 月預測值 4.05%。

楊金龍明示國內房市不可能發生次貸風暴

央行此次並未祭出第五波選擇性信用管制，楊金龍表示，第一季升息已對房地產市場有所抑制，並直指今年以來房市交易趨緩，房市的確見到冷卻現象。

不過，楊金龍很肯定國內絕對不會發生次貸風暴，無須過度憂心。