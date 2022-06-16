〈央行理監事會〉宣示緊縮立場 升息半碼+調升台幣存款準備率

台灣央行今 (16) 日召開第二季理監事會議，會後決議升息半碼 (0.125 個百分點)，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率將分別調升為 1.5%、1.875%3.75%，為連續第二度升息，今年以來合計已升 1.5 碼；同時，央行也調升新台幣活期性和定期性存款準備率各 0.25 個百分點，將從 7 月 1 日起實施。

央行指出，全體理事一致同意調升政策利率 0.125 個百分點和新台幣存款準備率 0.25 個百分點，主要是因綜合國內外經濟金融情勢，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高，而近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能。

央行認為，除了調升政策利率，並搭配調升存款準備率，可明確宣示續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，並抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展政策目標。

而央行也下修今年的經濟成長率 (GDP) 預估值至 3.75%，較上一季的預估值 4.05% 下修 0.3 個百分點，並低於主計總處日前預估值 3.91%。

對於物價，央行則上修今年 CPI 和核心 CPI 年增率預測值，分別為 2.83%、2.42%。

而據央行會後發布新聞稿，央行連 2 個季度並未對房市進一步祭出更嚴格的信用管制。

聯準會 (Fed) 昨日甫結束為期 2 天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，將基準利率調升 3 碼 (75 個基點) 至 1.5-1.75% 區間，升息幅度創 1994 年來以來最大，而利率也來到 2020 年 3 月疫情爆發前以來最高，幾乎所有投票委員均同意升息 3 碼，藉此強力對抗通膨。