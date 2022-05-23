Meta將主動揭露社會及政治性廣告數據

臉書母公司 Meta Platforms Inc (FB-US) 周一 (23 日) 表示，將在其公共廣告數據庫中分享更多關於廣告商投放政治和社會問題廣告的目標選擇的數據。

Meta 表示，它還將在其學術研究人員使用的「臉書開放研究和透明度」數據庫中展示這些個別廣告的詳細定位資訊，這是對去年啟動的試點擴大應用。

Meta 商業誠信副總裁金恩 (Jeff King) 表示：「與其分析臉書如何投放廣告，不如真正研究廣告商的策略，看看他們到底想做什麼。」

這家社交媒體巨頭近年來面臨眾多壓力，要求在其平台上提供針對性廣告的透明度，尤其是在選舉時。2018 年，它推出了一個公共廣告庫，但有些研究人員批評它常常故障且缺乏詳細的定位數據。

Meta 表示，廣告庫很快就會顯示頁面上刊登的社會問題、選舉或政治廣告的目標資訊摘要。

該公司貼文指出，「例如，廣告庫可以顯示過去 30 天裡，一個主頁投放了 2000 個關於社會問題、選舉或政治的廣告，並且在這些廣告上的 40% 的支出是針對『住在賓州的人』或『對政治感興趣的人』。」

Meta 表示，廣告庫中的附加資訊將在 7 月顯示。它表示，經過審查的研究人員數據將於 5 月底提供，並將顯示自 2020 年 8 月以來的資訊。

作為透明度努力的一部分，該公司與外部研究人員一起執行了各種計劃。去年，它表示技術上出錯代表騰在其「社會科學一號」計畫中向學者提供了有缺陷的數據。

2021 年，該公司表示，出於對用戶隱私的擔憂，它已經禁用了一組紐約大學研究人員在其平台上研究政治廣告的帳戶。