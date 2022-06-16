超級利多公布前，看出端倪、搶先上車的秘訣大公開

6/14 下午，保瑞藥業 (6472-TW) 宣布通過取得安成國際藥業 100% 股權案，預計於今年 8/30 股東臨時會討論交易案。

保瑞指出，本次併購案不僅加乘雙邊既有優勢，迅速壯大旗下 CDMO 與經銷代理兩大營運事業，也將助益產品發展、量產能力與國際客戶拓展。隔天股價開高後震盪攻漲停，再隔一天大幅震盪但也再收漲超過 4%。

想想看，在併購消息前買進股票是什麼感覺？肯定是很興奮的，除非你早就知道了對吧！但真的只能全憑運氣嗎？基本上是的，不過筆者團隊也在這次事件前就注意到了保瑞。

這次在消息公布之前，就有不少內資券商陸續進場，尤其在利多消息出來前 3 天；買的量不多，畢竟本來就不是熱門股，但像永豐金、群益金鼎、華南永昌、富邦、國泰等券商都是主要買超的券商，當然近幾天也有像富邦建國這種比較以短線著名的券商進場，就是法人與短線資金都進來的概念。

要說提前得知消息也不太可能，畢竟重訊公布都有法律規範，且剛好這幾天股價確實相對強勢抗跌，要吸引法人買盤成為資金避風港也是蠻簡單的。不過從過去法人就比較少著墨這檔個股來看，突然連續的買盤搭配股價強勢，確實是個很不錯的進場指標；同時可以留意內資法人開始進場時，當天的買超量也是超過成交量的 10%，實屬不小的數字。

宣布併購消息後，保瑞在 6/15 股價開高後一度經歷多次漲停打開，早盤看似沒能鎖死，不過我們可以評估後續併購的展望。

保瑞指出，安成為國際性的全方位學名藥廠，專注北美，台灣，歐洲，大陸市場，熟悉美國市場的醫藥法規、市場競爭與技術分析，研發量能充沛，不僅可強化保瑞的 CDMO 研發實力，安成也具備保瑞所缺乏的眼藥水 CDMO、雷射穿孔的控釋劑型，可進一步完整保瑞既有的劑型生產線。

姑且不論是否有資金提前知道可能的利多而先行進場，其實保瑞本來就是目前很有話題性的生技族群－CDMO 的概念股。

CDMO 是指「委託開發暨製造服務」，就是協助藥廠進行各種醫藥製品的開發或製造，包含藥物及疫苗。不少大廠為了節省成本或時間，會去找 CDMO 廠合作，有點像是半導體產業中的代工業者。台灣新版的生技條例增加了新藥範圍，除了新的藥品外，這種比較新的整合模式，其中也包含 CDMO。加上在 7 月底也將迎來生技展，屆時肯定會有更多題材，要搶搭題材就要早點進場。

目前保瑞積極投入成長快速之大分子藥 CDMO 市場，在透過併購（今年有先併了伊甸生醫，還沒貢獻營收）擴大規模，持續增加在 CDMO 市場的影響力，完成布局後 Q3 開始貢獻營收，營運展望樂觀。

從營運成績可以看到保瑞 3 月起營收逐月成長，而今年下半年及 Q4 或年底再將安成藥納入的話，營收會持續往上一個水平，對應股價位階，目前最高點在去年 Q2，就是接近當年單月營收新高的 Q1 時間點附近，現在來看應該還有不少空間可以期待，至少位階上來可以比較樂觀預期有創新高機會，因此即便沒能提前卡位，把時間放遠些也有機會可以把握。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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