PMIC下半年供需分化 車用需求維持強勁

研調機構 TrendForce 今 (16) 日表示，電源管理晶片 (PMIC) 儘管上半年需求良好，但下半年供需開始出現分化，其中，車用開關穩壓器 (Switch Regulator)、多通道電源管理晶片 (Multi Channel PMIC) 等需求最強勁。

TrendForce 表示，電源管理晶片規格、種類繁雜，包含線性穩壓器 (Linear Regulator)、開關穩壓器、多通道電源管理晶片等，還有電池充電與管理 (Battery Charging & Management)、電壓參考 (Voltage References)、USB 電力傳輸晶片 (USB Power Delivery ICs) 等產品皆屬於此範疇。

消費電子領域中，今年上半年由於面板、家電、消費筆電市場影響，功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低，整體訂單下修 15-30%，即便是交期稍長的多通道電源管理晶片，下半年也將出現價格競爭壓力。

至於工控與車用市場向來是兵家必爭之地，對於電源管理晶片的電壓精度、溫控、可靠性要求較高，在邁向工業 5.0、汽車電動化趨勢下，下半年產品訂價持續強勢，該領域大多由深耕市場數十年的 IDM 所把持。

包括德州儀器 (TXN-US)、英飛凌 (Infineon)、亞德諾半導體 (ADI)、意法半導體 (ST)、安森美 (onsemi) 等，中小型 IC 設計業者切入比例相對低。

觀察目前交期，從 PMIC 市占率超過 61% 的 IDM 大廠來看，由於產品組合完整、品質穩定且不易被替換，加上產能需求強勁，新訂單交期仍長，開關穩壓器平均交期達 36-46 週、多通道電源管理晶片交期達 40-50 週。

原本交期超過 52 週的既有訂單，部分已提早 4-16 週出貨，中小型 IC 設計業者來看，不論是產品規格、應用範疇皆難以跟 IDM 大廠比擬，交期通常低於 28 週。

研調指出，隨著晶圓產能適度擴張、交期趨於正常下，中小型 IC 設計原先漲價達 20-40%，不過，因庫存累積速度較快，面臨調降訂價的壓力，因此下半年在各領域中，合格供應商名單 (AVL) 的首選 (Preferred) 業者仍將維持穩定供需，其他產品類型單一、應用領域受限的業者則需降價保量、銷庫存。