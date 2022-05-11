〈致新法說〉Q1每股大賺8.02元寫新猷 Q2營收再戰新高

致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布首季財報，受惠 PMIC 持續供不應求，加上營收規模擴大，連帶拉抬稅後純益達 6.88 億元，年增逾 7 成，每股稅後純益 8.02 元，雙雙改寫歷史新高，第二季儘管受中國封城干擾，但在整體訂單 BB 值仍大於 1 下，法人估，致新今年營收可望再戰新高。

法人看好，致新第二季營收約落在 25-27 億元，季減 1.6 到季增 6.3%，毛利率 46-50%、營益率 28-32%，雙率中位數則大致與上季的 48.86%、30.06 差異不多。

致新首季營收 25.4 億元，季增 8.83%，年增 16.3%，毛利率 48.86%，季減 2.33 個百分點，年增 7.1 個百分點，營益率 30.06%，季減 1.59 個百分點，年增 6.33 個百分點，稅後純益 6.88 億元，季增 18.21%，年增 72.43%，每股稅後純益 8.02 元。

總經理吳錦川指出，中國封城影響的是生產，而非終端需求，預期解封後會有一波報復性的消費，加上俄烏戰爭後也將帶動戰後商機，屆時將有龐大的民生重建與軍火回補庫存需求。

另外，儘管第二季電視等消費性電子需求持續疲軟，但在商用 PC、伺服器等需求仍持續成長，整體情況還是供不應求，強調公司今年產能仍無法滿足所有客戶，將積極爭取更多晶圓產能，推升營收進一步成長。

致新也搭上汽車電子化趨勢，過去數年跟著面板客戶開發高附加價值的車用面板，目前相關晶片已通過車廠驗證，隨著車用對面板廠的營收比重拉高，公司出貨也一同成長。