致新去年大賺超過2.5個股本 Q1營收挑戰歷史次高

PMIC 廠致新 (8081-TW) 今 (14) 日召開法說會，並公布去年財報，受惠 PMIC 需求大增、漲價效益顯現，去年營收、獲利雙創新高，每股稅後純益達 25.45 元，大賺超過 2.5 個股本，針對首季，法人看好，致新將維持去年第四季水準，挑戰歷史次高。

法人預估，致新受惠高階商用、電競螢幕需求熱度延續，首季營收約 22-24 億元，季減 5.7% 至季增 2.8%，毛利率約 47-51%，可望維持高檔水準。

展望全年，致新預期，首季向來是面板傳統淡季，預期第二季可望回溫，且今年全年 PC 總出貨量約持平或小增，Chromebook 方面則回復正常需求量與季節性變化。

致新去年第四季營收 23.34 億元，季減 7.3%，年增 16.5%，毛利率 51%，季減 1 個百分點，年增 13 個百分點，營益率 32%，季減 1 個百分點，年增 13 個百分點，稅後純益 5.82 億元，每股稅後純益 6.79 元。

致新去年全年營收 94.15 億元，年增 27.1%，毛利率 48%，年增 10 個百分點，營益率 29.7%，年增 11.4 個百分點，稅後純益 21.82 億元，每股稅後純益 25.45 元。