加密貨幣長期低迷 市場大逃殺 巴隆列高曝險企業清單

加密貨幣陷入寒冬臘月，加密貨幣公司股票也颳起凜冽寒風，《巴隆》列出一系列加密貨幣高曝險企業名單。

今年迄今比特幣價格慘遭腰斬，波動劇烈程度甚至連加密貨幣狂熱者也吞不下。市場再不願意面對加密貨幣進入長期低價期的事實，本周接踵而來的消息也得令投資者正視現況。

加密貨幣貸款商 Celsius 以「由於市場出現極端狀況」為由，周一突然暫停客戶提款。加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 宣布將裁員近 20% 人力。

不僅加密貨幣價格下跌，許多投資加密的代理股票無論其曝險程度也面臨下跌，Coinbase 首當其衝，今年股價已下跌 80% 以上，遠超比特幣的跌幅。

但這不令投資者驚訝，因為 Coinbase 曾表示加密貨幣的波動會影響其財務狀況，意味著加密貨幣風光時期，他們也會跟著沾光，而加密貨幣跌入谷底的時候，他們也會面臨虧損。

但華爾街對 Coinbase 的看法不樂觀：摩根大通證券分析師周二將其股票評級自「加碼」降至「中立」，目標價則自 171 美元大砍至 68 美元。

開採加密貨幣的數位資產技術公司 Marathon (MARA-US) 與 Coinbase 一樣，其命運與加密貨幣的波動密切相關，因此今年迄今股價也下跌約 80%。

商業軟體公司 MicroStrategy (MSTR-US) 因大量對沖投資比特幣，而遭其捲入這場刺骨寒風，周二重挫 25% 以上，今年迄今股價跌逾 70%。截至 3 月 31 日，該公司持有 129218 枚比特幣，當時仍價值 59 億美元。

然而，股價重挫的可不僅是對比特幣高度曝險的公司。

Nvidia (NVDA-US) 向來是加密貨幣投資者熱愛的代理股票，因為該晶片廠製作的遊戲顯卡被用來挖掘以太坊。雖然該公司向來承認其與加密市場的相關性，但也表示挖礦領域對其繪圖處理器的需求「能見度有限」。Nvidia 今年迄今股價下跌 46%，現行股價約莫 158 美元。

過去曾避開加密貨幣的金融公司，現已開放顧客交易和持有加密貨幣資產，雖然加密貨幣尚未成為財務業績的重要推動力，但其股價卻會隨著加密貨幣情緒而漲跌波動。

截至 3 月 31 日，Block SQ (SQ-US) 持有 3.655 億美元的比特幣。Block 在其最新財報中承認，其比特幣業務的營收和毛利可能會因需求和價格變動而波動。事實上，在最近一季，該公司 40% 營收與比特幣掛鉤，而一年前該比例達 70%。

Block 今年迄今股價下跌 60%，除了反映比特幣的跌勢，也因蘋果 (AAPL-US) 擴大支付領域業務，引起市場對 Block 的擔憂。

與 Block 同病相憐的還有支付公司 PayPal (PYPL-US)，今年股價也下跌 60%。

PayPal 近期開始讓用戶能轉移加密貨幣至其他數位錢包和交易所，但分析師卻對 PayPal 進軍加密貨幣的舉動不太興奮，反而認為該公司應該縮編才能改善利潤。

去年因散戶追捧迷因股、期權和加密貨幣，令交易平台 Robinhood (HOOD-US) 也跟著飛速發展，但今年迄今股價下跌 60%，部分歸咎於加密貨幣失去光彩，另外也因交易量下降所致。

Robinhood 第一季交易所得的營收較去年同期下降一半，其中股票的營收大降 73%，同時期權和加密貨幣營收下降近 40%。過去一年，加密貨幣在 Robinhood 的營收占比通常為 1/4，但在 2021 年第二季營收占比為 50%。

Silvergate Capital (SI-US) 今年股價下跌 70%，大程度上反映市場對加密貨幣暴跌的擔憂，因為該銀行被稱為聚焦加密貨幣的銀行。 截至第一季末，其數位客戶基礎已成長至 1500 人以上，較去年同期增加 40%。

除了支付公司，其他較傳統的金融公司一直在涉足加密貨幣，結果喜憂摻半。

總部位於紐約的 Signature Bank (SBNY-US) 今年迄今股價下跌 45%，遠遜於 SPDR S&P Bank ETF (KBE-US) 同期 20% 跌幅，就因為該銀行對加密貨幣的曝險。該銀行推出基於區塊鏈的數位支付平台，為 FDIC 存保銀行中首見。

SVB Financial (SIVB-US) 今年迄今股價下跌 40%，係因該總部位於矽谷的銀行因首次公開募股和風險資本投資的回落而遭受重創。該銀行向來標榜「創新經濟」，因此加密貨幣陷入低迷被視為阻力。