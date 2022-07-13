協禧車用布局邁大步 拿下韓系電池大廠新認證 明年放量出貨

散熱廠協禧 (3071-TW) 布局車用領域大躍進，合作多年的韓系車用電池大廠，因優化產品、更改設計，推新款電池，協禧近期順利通過認證，有助明年出貨爆發性成長。

近期該韓系客戶也報捷，外媒報導，韓系電池廠除供應福斯、特斯拉、奧迪和通用 (GM-US) 等車廠電動車電池，明年開始將為日本商用車製造商五十鈴汽車 (7202-JP) 旗艦中大型 Elf 電動版卡車，生產圓柱形電池，交易金額至少 1 兆韓元 (約新台幣 23 億元)

協禧近年營運聚焦在車用領域的散熱模組，過去小量供應韓系電池舊款產品，隨著近年韓系電池大廠為提升車用電池效能，大幅調整電池設計，雙方經過兩年測試，近期驗證陸續完成，雙方合作關係更緊密，由於該韓系客戶是全球第二大電池供應商，協禧也將隨著該客戶打進更多國際車廠供應鏈。

協禧表示，車用電池確實有在布局，隨著客戶新認證陸續通過，加上產品單價高、毛利佳，明年將有不錯的成長。

協禧目前車用風扇主要應用在影音娛樂、中控台與座椅等內裝，出貨給歐美 Tier 1 客戶，再間接供應特斯拉 (TSLA-US)，此次拿下韓系電池客戶的新認證，代表營運可望邁入新里程碑。

韓系大廠已掌握 180 兆韓元電池訂單，2023 年產能上看 260 GWh，高於 2020 年底的 120 GWh，有望製造供應 370 萬輛電動車使用的電池。

近期該韓系大廠也計劃在美國亞利桑那州建立電池工廠，預計生產不同尺寸圓柱形電池，供應特斯拉以及電動車廠 Lucid (LCID-US) 和 Proterra (PTRA-US) 等。

協禧與該韓廠未來將進一步導入更多車用客戶，明、後年將迎來營運爆發成長期。

協禧 6 月營收 2.36 億元，登 10 個月新高，月增 1.23%、年增 14.7%；上半年營收 12.86 億元，年增 8.93%，公司預期，隨著中國供應鏈逐步恢復，加上全球解封，下半年營運有望彌補上半年缺口，全年雙位數成長。