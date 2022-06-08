〈健策股東會〉全年營運逐季創高 未來兩年訂單無虞、只有追單問題

健策 (3653-TW) 今 (8) 日舉行股東會，總經理林錦隆表示，均熱片、車用水冷散熱模組與伺服器 ILM 扣件等三大產品線是主要成長動能，除了新客戶訂單挹注，既有客戶訂單也相當強勁，今年營收、獲利將逐季成長、續創高，兩年內沒有訂單問題，只有客戶追單問題。

副總郭逢春補充，5 月受疫情影響，多數員工確診，產能閒置一周，因此以現有庫存來因應；6 月雖然危機未完全解除，但已積極生產趕貨，目前產能相當吃緊，第二季營收仍可較第一季成長。

隨著均熱片、車用水冷散熱模組新客戶訂單挹注，第三季營運更可顯著跳升，下半年逐季成長且每季都會創高，法人估全年營收年增 3 成、毛利率更可突破去年第三季 34% 創下的近幾年單季新高水準。

林錦隆指出，均熱片新增 CPU 新客戶、車用水冷散熱模組則是完成新客戶認證，帶動第三季營運成長，其中均熱片成長更強勁，今年營收比重有望過半。

車用水冷方面，除了既有客戶新廠持續出貨外，新廠認證已經完成，預計第三、四季會發酵，且出貨較去年倍數成長，且該客戶已經包下所有產能，最快明年會再擴增產線。

伺服器 ILM 扣件則打入新客戶，預計第三季會開始出貨放量，業績也會成長。至於 LED 導線架部分，林錦隆坦言，經過兩年大幅成長，加上中國車市、製造業進入修正，客戶需要調節庫存，今年持平看待。