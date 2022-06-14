摩根大通奈及利亞油田交易訴訟案在英獲判勝訴

JP Morgan Chase (JPM-US) 周二 (14 日) 在英國高等法院贏得 2011 年具爭議的油田交易訟訴。

今年稍早時這起民事案件，涉及殼牌 (Shell) 和埃尼 (Eni) 收購奈及利亞海上 OPL 245 油田相關事宜。

奈及利亞指控摩根大通決定將能源巨頭支付的資金轉移到與該國前石油部長埃泰特 (Dan Etete) 密切相關的一家公司託管帳戶，是「嚴重疏忽」，是該銀行從授權政府官員那裡收到的指示。

奈及利亞指控這些交易讓摩根大通違反其 Quincecare 義務，該義務要求銀行無視客戶的指示，如果遵循這些指示實際上可能助長針對該客戶的欺詐行為。

但倫敦高等法院的法官表示，周二公布的裁決中沒有發生此類違規行為。

摩根大通聲明指出，「這項判決反映出我們致力於在所經營的每個國家以高專業標準行事，以及當我們的行為和聲譽受到質疑時，我們準備如何有力地捍衛行為和聲譽。」

要求賠償的損失包括發送給埃泰特公司 Malabu Oil and Gas 的現金，在 2011 年和 2013 年分 3 期支付約 8.75 億美元，加上利息，總額超過 17 億美元。

奈及利亞軍事統治者阿巴查 (Sani Abacha) 於 1998 年將海上油田許可證 OPL 245 授予埃泰特擁有的一家公司。隨後上台的奈及利亞政府多年來一直挑戰埃泰特對該油田的權利，直到 2011 年敲定協議出售給殼牌和埃尼來解決僵局。