國旅團疫苗三劑令可望取消 指揮中心：原則同意

台灣邊境管制逐步鬆綁，入境旅客檢疫改為 3+4，振興國旅方案也將於 7 月 15 日上路，交通部觀光局透露，國旅團疫苗三劑令有望取消，指揮中心副指揮官陳宗彥今 (14) 日表示，已收到交通部相關公文，原則傾向同意，但會強化防疫措施，配套仍在草擬中。

指揮中心 4 月底發布疫苗三劑令，針對參加旅行社團體旅遊、健身房等民眾做出限制，須完整接種三劑疫苗才能放行，但健身房已在 5 月 27 日鬆綁。儘管國內 COVID-19 疫情仍處高原期，但北部逐漸降溫，今天新增 66119 例本土個案，以及 123 例死亡。

交通部長王國材表示，近來接獲旅行業者反映，國內旅行團多為阿公、阿嬤參加，打滿 3 劑疫苗者較少，一半以上旅行團未能出團，交通部已發函指揮中心審查，盼國內旅行團能比照健身房，取消打滿 3 劑疫苗的禁令。

陳宗彥今天在疫情記者會中表示，交通部已將公文送到指揮中心，將進一步與相關單位討論，對於國旅團取消疫苗三劑令，指揮中心傾向同意，但會強化遊覽車上、旅遊期間個人及團體的防疫規範。

至於出國旅遊方面，王國材表示，與旅行業者座談後，初步方向都有，包括補助、防疫規定都已談妥，細節部分很快對外公布；出入境指引也已完成，最近就會送指揮中心，開放時間可能落在 8 月或 9 月，只要公布時間，隨時就可以來組團，民眾可赴國外或國外旅客來台旅遊。