友達衝刺場域經濟 拚5年營收比重上看20%

面板價格近期受需求走軟、產業供過於求持續惡化，成為面板廠今年營運一大挑戰，為降低景氣波動循環，友達 (2409-TW) 近年就持續拓展雙軸轉型策略，除已將高值化產品營收比重拉升至 50%，也訂下中長期非純面板的場域經營營收比重將超過 20%，董事長彭双浪則期盼在 5 年內就達成目標。

彭双浪說，一般而言中長期是指未來 5-10 年，不過友達內部都會訂定積極目標，因此不會那麼久，言下之意也代表友達將力拚在未來五年內，持續擴大布局場域經濟布局。

友達為強化場域應用領域布局，2021 年初將通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位，分割成立 100% 持股的子公司達擎，由其負責智慧醫療、製造、零售、育樂、交通等五大領域應用，不僅如此，旗下子公司也各自在系統解決方案、能源等有所布局。

(鉅亨網記者劉韋廷攝)

觀察友達現階段布局，在五大領域中，包含友達自身至少已有 10 家大小集團企業，且相關布局腳步也未停歇，友達日前也再宣布，將以不超過 2925 萬美元 (約新台幣 8.5 億元)，收購北美智慧教育內容管理系統商 Rise Vision 100% 股權，強化場域經濟布局。

雖然友達現階段非純面板的場域經營，目前對整體營收貢獻不大，但公司預期將是未來成長引擎之一，中長期也以營收比重超過 20% 為目標，彭双浪日前也指出，若以友達去年營收 3706 億元的 1% 推算，來自非純面板的貢獻就有逾 30 億元，相當可觀，且毛利率也優於純面板事業。

值得注意的是，友達今年也攜手旗下友達數位 (AUO Digitech) 首度參展 COMPUTEX 2022 台北國際電腦展，展出 Class100 無塵室清潔機器人、智働巡檢模組、智慧燈塔 CPS 管理系統等，進一步瞄準智慧製造領域布局。