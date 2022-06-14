裕隆集團支持友洗社創 促在地共好

裕隆汽車 (2201-TW) 今 (14) 日與家樂福文教基金會 ESG 夥伴以企業責任採購，委請友洗團隊清洗位於裕隆總部大樓和新店家樂福中間的廣場，透過企業跨界合作，除了推動社會參與永續共好，也支持無家者以勞動重返社會，創造出在地共好環境。

裕隆表示，旗下裕豐管家以物業管理本業支持社會創新，支持培力無家者洗地清潔創造工作機會的「友洗社創」，成為物管策略合作夥伴，透過企業責任採購方式，由裕隆汽車與旗下裕豐管家提供所屬物管場域，協助友洗社創接軌產業，持續提升物管清潔職能，並增加穩定的工作機會。

友洗社創是由知名作家林立青在去年底創辦，並聘僱無家者，從事高壓清洗地面和特殊清潔等服務，為無家者製造工作機會，並協助無家者們能習得終生技能，回歸社會。

同時，中華汽車 (2204-TW) 贊助一台符合工作需求的商用車友洗號，組織起可移動服務的清潔團隊，透過社工陪伴與完整教育訓練，以專業領班帶領無家者實地操作的手把手培力工作形式，逐步指導無家者使用專業清洗機器，建立起專業清洗業務職能。

裕隆表示，認同友洗社創創造以勞動重返社會的社會創新計劃，未來裕豐管家將規劃所轄包含裕隆新店總部、裕隆城、新店綠湖公園等物管場域，以責任採購方式整合大樓物管定期清潔業務，提供物業清洗工作，增加友洗社創的工作機會。