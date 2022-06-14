台股萬六得而復失 金管會：基本面穩健

台股今 (14) 日「萬六」得而復失，證期局統計，今年至昨天為止跌 11.79%，跌幅與國際股市相比處在中段班，但因為美股已經跌入熊市，外界仍擔憂台股後市，對此，證期局重申台灣基本面穩健。

台股今日早盤一度跌逾 200 點、失守萬六大關，所幸金融股逆勢走高、鴻家軍翻紅撐盤下，終場加權指數小跌 23.61 點，收在 16047.37 點。

證期局表示，台股今年以來跌幅 11.79%，相對於其他國家跌幅尚屬穩定，同期日股跌 6.27%、港股跌 9.96%、韓股跌 15.89%、上海股市跌 10.56%、深圳跌 19.24%、道瓊跌 16.02%、那斯達克跌 30.91%。

證期局重申，上市櫃公司基本面尚屬穩健，集中市場到今年 5 月底本益比到 12.3 倍，現金殖利率到 4.2%，若加計股票股利則來到 4.36%；上市櫃第一季營收來到 9.68 兆，比去年同期成長 15.18%，税前淨利來到 1.23 兆，也比去年同期成長 26.2%，上市櫃公司累計營收達 16.86 兆元，比去年同期增加 10.15%，顯示台股基本面尚稱穩健。

總經方面，主計總處預估今年台灣經濟成長率為 3.91%，財政部公布 5 月出口 420.8 億美元創歷年單月次高，1~5 月出口成長 20.1%，已 23 紅。國發會 4 月公布景氣對策燈號持續綠燈，代表台灣景氣穩定。