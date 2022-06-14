美股連跌台股遭殃 許璋瑤：上市公司獲利是最好支撐

台股隨美股連續兩天收黑，證交所董事長許璋瑤表認為，台股參與國際供應鏈深，全球經濟變動也難免影響台股，但上市公司去 (2021) 年的營收與獲利仍持續成長，其中稅前盈餘就突破 5 兆元，良好的基本面就是股市最大的支撐力量。

證交所今 (14) 日舉行股東常會，許璋瑤受訪時表示，受到通膨與主要央行升息影響，使得國際資本市場今年以來情勢嚴峻，尤其 2 月俄烏戰爭開打後，在戰事延長衝擊下，帶動國際原油與原物料價格上漲，導致通膨壓力加劇，加快主要央行的升息腳步。

許璋瑤指出，國際股市自 5 月開始進入高檔震盪，而台股又因參與國際供應鏈較深，因此全球經濟變動也難免影響台股。

許璋瑤表示，台股上市公司營運狀況良好，去年營收合計共 38.2 兆元，年增幅 15.6%，不僅連續三年正成長，去年獲利也突破歷年新高，稅前盈餘突破 5 兆元，即便稅後還有 4 兆多元的獲利，年增幅高達 7 成，良好的獲利表現，成了支撐股市的最大力量。

許璋瑤認為，即便今年市場狀況仍然很嚴峻，但上市公司前 5 月營收合計仍有 9.6 兆元，這是相當不容易的成績，第 1 季獲利也有 1.36 兆元，在去年高基期的狀態下，今年還有 17.7% 的增幅，良好的基本面是股市最好的支撐力量。