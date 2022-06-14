車王電擬定三大發展策略 台中新廠本季投產年產能擴增

車王電 (1533-TW) 今 (14) 日召開股東會時指出，中港新廠於第一季裝機試產，本季正式營運，預計年產能可達 1700 台電動巴士整車、底盤三電 7000 套，可支應未來各項產品銷售和產能增加，將持續朝智能、效能和儲能等方向發展。

車王電指出，三大發展策略包含將以智能聯網技術精進智慧製造系統、電動車輛控制系統和智能聯網化產業工具。

其次是持續發展高效能的車電零組件，運用於電動商用車、自駕車，並加速開阿電動車電力控制模組產品、發展電動車充電基礎設施。

在儲能新趨勢下，車王電也將持續精進智慧型電動大巴電能系統、各項電動載具鋰電池儲能、大型儲能系統，以及虛擬電廠相關產品。

另一方面，車王電旗下華德動能已通過交通部「電動大客車示範計畫補助營運計畫」審查，取得示範路線遍布全台重要公車幹線，車王電指出，未來除持續導入各項 AI 智能和自動駕駛系統外，將加速電動巴士營運後台管理系統、車隊管理雲端系統等開發，以持續擴大電動商用車生態鏈。

展望未來，車王電指出，今年將新增電動商用車控制模組，同時整合華德動能資源陸續開發國內無人自駕電動中巴，預計於台中水湳花博園區場域、新竹縣高鐵站周邊一般道路上實證運行。

另外，隨著歐美市場近年針對綠能、健康環境日益重視，車王電也將應用扭力控制動力技術，發展自行車專用動力控制單元，跨足運動健康相關事業領域。