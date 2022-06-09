汽車金融業5月營收衝刺 裕融創高、和潤創第三高

國內二大汽車金融業者和潤企業 (6592-TW) 和裕融 (9941-TW) 陸續公告 5 月合併營收，均繳出好成績，和潤達 17.87 億元，月增 1.1%，年增 20.24%，創單月第三高紀錄，而裕融達 30.15 億元，月增 4.18%，年增 13.24%，更創單月新高。

和潤前 5 月合併營收達 87.38 億元，年增 24.35%；而裕融為 143.2 億元，年增 10.5%。

和潤表示，即便面臨汽機車銷售下滑、通膨高漲的逆風，5 月營收較去年同期大幅成長，主要是因保有客戶持續增加帶動營收，其中，利息收入占比 60%、營業租賃收入占比 16%、融資租賃收入占比 12%。

展望 6 月，和潤指出，隨著疫情可望趨緩，預料個人消費金融、企業金融需求量能將持續，看好分期租賃市場動能。

在綠電的趨勢下，和潤今年也成立子公司和潤電能，專責和泰集團內外綠能業務，截至目前，全台太陽能光電案場已達 47 場。

而裕融日前已提出第二季財測，在整體資產餘額持續成長和高獲利性產品比重提升下，營收高標估可達 92 億元，年增約 16.6%。

裕融表示，轉投資新鑫公司商用車分期市占率持續維持第一，機器設備、營建機具、企業資融等相關業務也維持高成長，近年更積極投入綠電相關事業，營運成長動能熱。