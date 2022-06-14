〈焦點股〉低軌衛星+作帳行情護體 鴻家軍展開反攻

美股墜入熊市，台股今 (14) 日也難逃殺機，電子股倒成一片，不過，鴻海 (2317-TW) 股價逆勢翻紅，除了受到低軌衛星、電動車題材激勵，加上集團股季底作帳行情也陸續啟動，帶動鴻家軍回神，尤其是低軌衛星概念股建漢 (3062-TW)、台揚 (2314-TW)，漲勢都相當凌厲。

鴻海近來利多消息不斷，除了將投入低軌衛星領域研發外，下半年擬推出 2 款電動車新品，電動巴士組裝廠、電池芯廠也將進駐高雄橋頭科學園區，電池芯廠投資金額估約 50 億元，儲能系統廠則坐落在高雄和發產業園區，鴻海同時擴大雲端布局，子公司寶鑫國際宣布斥 9 億元，參與持股 100% 的雲高科技現金增資。

鴻海股價連挫 2 日後，今天表現抗跌，最高來到 112.5 元，漲幅將近 1%；建漢挾低軌衛星題材，持續吸引買盤進駐，今天一度攻上漲停板，達 26.6 元，站上半年線，創逾 2 個月新高；衛星通訊大廠台揚盤中大漲逾 6%，最高衝上 62 元。

其他泛鴻海集團股同步吸引資金進駐，包括臻鼎 - KY、天鈺、鴻準等，午盤漲幅也放大至 1% 以上，廣宇、乙盛 - KY、訊芯 - KY、友威科等均在盤上表現，

鴻海董事長劉揚偉先前在股東會上發豪語，明年可能會看到一顆鴻海製造的衛星上太空，使得台揚、建漢翻身成為當紅炸子雞，台揚的網通產品也陸續通過大客戶認證，法人看好第三季出貨明顯擴大，將反映在營收表現上。

建漢看好 5G/6G、WiFi-6/7、低軌衛星、AI Edge 及雲端等應用與市場商機，將持續深化與台揚在低軌衛星的合作，今年 5 月營收回神，來到 3.53 億元，月增 75.36%，年增 12.27%，第二季營運可望優於第一季。