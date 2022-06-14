花旗：全球大宗商品衝擊 逼近1970 年代石油危機規模

花旗集團最新報告顯示，由於價格飆升，全球大宗商品買家在 2022 年向生產商支付的費用預估將較 2019 年多 5.2 兆美元，今年大宗商品對全球經濟的衝擊，堪比 1970 年代初期石油危機。

報告指出，多出的金額相當於全球國內生產總值 (GDP) 5%。此外，在任何一種情況下，以全球 GDP 來計算，今年大宗商品對全球經濟的衝擊，都將達到 1970 年代初期石油危機期間的規模。

分析師指出，大宗商品衝擊持續的時間越長，對消費者、全球經濟成長和股市的負面影響就越大。如果衝擊持續，歐洲和部分新興市場國家的經濟成長最容易受到打擊。並且，在價格更高且持續更久的情況下，歐洲經濟衰退風險將會加劇，並對歐洲的生產競爭力造成衝擊。

報告估計，大宗商品驅動的通貨膨脹，已經使歐洲家庭的實際可支配收入每年減少 2%。儘管大宗商品標升同時會有「贏家和輸家」，但整體來說對消費和全球經濟成長的影響將是利空的。

世界銀行先前預估，貿易和生產中斷、俄烏戰爭加劇所導致的大宗商品價格飆升，可能會持續到 2024 年底。

世界銀行副總裁 Indermit Gill 也表示，總體而言，這相當於自 1970 年代以來最大大宗商品衝擊。與當時的情況一樣，食品、燃料和化肥貿易相關限制，加劇衝擊。