小摩：若投資者增加配置 大宗商品可能再上漲40%

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 認為，在通膨上升之際，如果投資者繼續增加原物料的持有部位，大宗商品價格可能會飆升多達 40%，達到創紀錄的水準。

以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的策略師表示，雖然投資者對大宗商品的配置，似乎高於歷史平均水準，但並未持有過多，這代表著，未來商品仍有大幅上漲空間。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，商品市場受到干擾，並使得從石油到小麥等各類商品強漲，在上個月升至創紀錄的水準。這一變化，進一步刺激原本就升高的全球通膨，美國聯準會祭出更鷹派的政策緊縮，從而使得投資者重新調整投資組合中，股票、債券及商品的配置比重。

摩根大通策略師在本月的報告指出，在應對通膨避險需求激增之際，可以預期，長期商品的配置，最終將超過全球金融資產總額的 1%，勝於先前的高點。以此推估，在相同的條件下，這代表著大宗商品還有 30% 到 40% 的上漲空間。

今年大宗商品全線強升，能源、金屬和農產品均上漲。其中，布蘭特原油價格飆升超過 30%，並在上個月觸及 2008 年以來最高水準。

與小摩相同，高盛也一直看好原物料，部分原因在於它們在通膨中避險的作用。在最新的報告中，高盛認為，全球銅市正在遭受衝擊。高盛預測，銅正在不知不覺地走向庫存枯竭，儘管價格走勢依然溫和，但未來基本面仍在收緊。

高盛預計，到 2022 年，精煉銅缺口為 37.4 萬噸，是此前估計的兩倍，足以在第四季耗盡可見庫存。