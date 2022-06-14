花王、聯亞事件重演 台微醫遭誤認啟動授權股價直奔漲停

台微體與國際製藥大廠 Endo International plc 簽訂商業化合約，總里程碑金達 6.7 億美元 (約新台幣 200 億元)，創生技產業最大金額，不過台微體去年與私募基金換股，已經下市，但與台微體名字相似的台微醫 (6767-TW) 卻逆勢跳空漲停鎖住。

台微醫主要營運項目為脊椎骨融合手術產品，包括脊椎固定系統、椎間融合系統及人工代用骨；近年開發出椎體撐開器與骨水泥，其中椎體撐開器主要應用於椎體塌陷手術，可針對前端椎體壓迫性骨折進行椎體復位，並與骨水泥搭配使用。

此外，台微醫椎體撐開器去年 5 月取得歐洲認證後，陸續與 7 個國家洽談採購合約，其中已與最大市場義大利完成產品註冊，並與 4 個國家完成簽約，此外，未來也不排除啟動歐洲、東南亞市場的授權。

而昨日宣布好消息的台微體，則是將旗下長效緩釋配方關節炎止痛藥物 TLC599，授權給國際製藥大廠 Endo International plc ，台微體主要負責產品開發，Endo 則負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作，未來 TLC599 獲得主管機關核可後，Endo 將獨家在美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。

另外，台微體可依序獲得 3000 萬美元簽約金、1.4 億美元的開發里程金、5 億美元的銷售里程金以及雙位數比例的銷售權利金。

近年屢屢傳出因公司名稱相近，導致投資人錯買股票的案例，包括印刷股花王 (8906-TW) 被誤認為醫藥衛生日常用品花王、石英元件廠安碁 (6174-TW) 也曾被誤認為資安服務廠安碁資訊 (6690-TW)，光通訊廠聯亞 (3081-TW) 則遭誤認為聯亞生技、傳輸線廠聯穎科技 (3550-TW) 誤認為聯穎光電等。