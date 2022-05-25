〈奈米醫材展望〉歐洲白內障手術量回升 拚營運加速成長

奈米醫材 (6612-TW) 總經理李威聯 (William Lee) 表示，隨著歐洲走向與新冠疫情共存，停擺的白內障手術也逐步恢復，營運也開始好轉，期望成長力道有望延續，加上新代理合約積極擴展，營運力拚成長。

奈米醫材核心產品聚焦在白內障與屈光手術，包括連續性雷射撕囊設備、人工水晶體、人工水晶體植入器、高階醫材表面塗層等；營收項目則有三大類別，技術服務收入占整體營收 41%、權利金收入占 42%、醫材銷貨收入占 17%。

李威聯指出，過去受到新冠疫情影響，營運受到衝擊，不過自去年底開始，整體手術市場開始脫離疫情陰霾，尤其歐洲地區走向與病毒共存，帶動白內障手術陸續恢復。

除了手術增加有望帶動核心產品出貨量外，西班牙醫師也在 2022 年美國白內障與屈光手術學會年會發表美國子公司的系列產品三焦點人工水晶體臨床結果，藉此有望說服更多醫師使用產品，並反映在業績上。

台灣市場方面，奈米醫材與科明儀器子公司明睿，簽訂愛視睫人工水晶體及安視人工水晶體導引器的台灣總代理協議，李威聯表示，由於台灣市場小，每年人工水晶體需求量約 26 萬例，且多被國外大廠壟斷，期望透過總代理方式，並搭配臨床數據結果，讓客戶對產品更有信心。