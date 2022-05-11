對馬斯克寄予厚望 推特廣告業務可能反向成長

馬斯克 (Elon Musk) 以 440 億美元將推特 (TWTR-US) 私有化，廣告界許多人擔心，這可能代表了這個社交媒體平台廣告業務的終結。

但自 4 月 25 日宣布這筆交易以來的幾周內，廙告業對馬斯克即將推出的推特版本的態度正在發生變化。樂觀情緒正在上升，並以兩種方式展現出來。

有些廣告買家希望從這家正在經歷大規模轉型的公司獲得更好的交易。其他人則認為，每天在推特上展現新產品創意的馬斯克能夠彌補推特的不足：更快推出新產品。

人們相信，馬斯克推動更快的產品開發將吸引更多新用戶，這些新用戶將成為行銷環境的基礎。

紐約時報報導，根據馬斯克向投資人展示的幻燈片，他預計推特用戶將從最近一季的 2.29 億增加到 2028 年的 9.31 億，廣告收入將增加一倍以上，達到 120 億美元，約占同期總收入的 45%。

即使馬斯克一再聲明要盡量減少平台上的內容審查，但他周一 (9 日) 出現在與歐盟產業負責人布雷頓 (Thierry Breton) 的視訊中，討論即將出台的數位服務法案，該法案將要求平台遏制非法內容。馬斯克說他「非常有同感」並同意「布雷頓所說的一切」。

在短期內，部分廣告代理商已經建議客戶重新檢討與推特的業務往來。

不少廣告和行銷主管表示，正在密切關注推特可能做出的改變，大多數廣告商尚未在支出方面做出重大轉變，從而減輕了人們對放棄推特的擔憂。

有些專家則預測，推特反而可能會因成為對馬斯克領導下的品牌而更具吸引力。