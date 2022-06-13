BA.4、BA.5變異株現蹤台灣邊境 中南部疫情仍處高原期

國內 COVID-19 本土病例今 (13) 日下滑至 45081 例，確診個案中新增中重症 378 例、死亡 109 例，疫情指揮中心表示，可能因周日的關係，整體數據減少，但中南部仍處高原期，不過，台灣境外移入首度檢出 Omicron 最新變異株，分別為 1 例 BA.4 及 4 例 BA.5，皆在邊境攔阻，對社區影響較小。

英國、美國相繼出現 Omicron BA.4、BA.5 等新亞型變種病毒的疫情，醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際今年初首次於南非發現此兩種變異株，研究顯示均有傳染力較高及免疫逃脫的特性，具社區傳播能力，4 月至 5 月期間已於南非快速引發第五波疫情，近期歐洲疫情也快速升溫。

繼香港近日發現 BA.4 或 BA.5 境外移入個案後，台灣也首度現蹤，今天公布的 BA.5 個案 2 例來自美國，土耳其及波蘭各 1 例，BA.4 則從智利入境，皆在邊境攔截。羅一鈞強調，仍須嚴密監測新變異株，同時提高我國疫苗接種率。

根據統計，今天六都新增確診人數均在萬人以下，以高雄 7184 例最多，其次依序為台中 6694 例、新北 5470 例，疫情監測組組長周志浩說明，目前本土病例發病區大致與前幾天的趨勢差不多，呈現些微往下，根據推算，全國本土感染人數占總人口百分比為 12.44%。

就染疫地區分布來看，周志浩指出，北部地區包含台北、新北、桃園及所鄰近區域，疫情維持下降趨勢，中部、南部的部分，目前看起來仍處高原期，有可能會上上下下一些些，整體還在高原期，指揮中心會密切注意變化趨勢。