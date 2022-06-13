生技最大金額合作案 台微體關節止痛針劑簽200億元授權

台微體今 (13) 日宣布，旗下長效緩釋配方關節炎止痛藥物 TLC599，與國際製藥大廠 Endo International plc 簽訂商業化合約，台微體將可獲得里程碑金 6.7 億美元 (約新台幣 200 億元)，也是歷來生技產業最大金額的合作案。

根據雙方簽訂的合約條款，台微體主要負責產品開發，TLC599 三期試驗即將完成，Endo 則負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作，未來 TLC599 獲得主管機關核可後，Endo 將獨家在美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。

另外，台微體可依序獲得 3000 萬美元簽約金、1.4 億美元的開發里程金、5 億美元的銷售里程金以及雙位數比例的銷售權利金。

台微體總經理葉志鴻表示，Endo 在骨科領域有經驗能力，與台微體在新藥開發的專業及知識相得益彰，相信能攜手創造出更多治療方式，滿足龐大患者的醫療需求。

Endo 執行副總裁暨全球商業營運總裁 Patrick Barry 指出，公司致力於提供衛生醫療單位和患者，具差異化的非手術治療方案，而 TLC599 也符合此概念，未來搭配現有已上市或開發中的骨科產品組合，更能發揮一加一大於二的商業效應。

Endo 總裁及首席執行長 Blaise Coleman 補充，此次與台微體合作，增加 TLC599 生力軍至旗下產品組合，同時看到 TLC599 的市場潛力，期待 2025 年可以在市場是推出該產品並有市場區隔。