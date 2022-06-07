陳時中：邊境解封不會拖到8月 口罩令仍不鬆綁

各國陸續開放國門，台灣傳出可能在 8 月邊境解封，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (7) 日表示，不會拖到 8 月那麼久，但優先開放的是商務客，觀光客得再等等；此外，指揮中心宣布，醫院陪病探病條件鬆綁，7 類民眾染疫逾 15 天至 3 個月內可免篩檢。

有媒體報導指出，我國最快 8 月開放邊境，行政院長蘇貞昌今天前往基隆國小視察時指出，會視疫情情況、疫苗施打率及各種醫療量能適度應變調整，再由指揮中心斟酌向國人報告。

陳時中於例行疫情記者會上回應，邊境解封不會拖到 8 月那麼久，但仍會依據疫情滾動式檢討，解封將以縮短商務客檢疫天數為優先方向。

陳時中指出，雖然國人都很期待 7、8 月可以出國去玩，但觀光旅遊的出入境，得等到疫情更加明朗後，再進一步考慮。

外界也關注口罩令何時鬆綁，陳時中強調，口罩的防疫措施還是要做好比較好，7 月暫時不會整體放鬆，因為口罩對於其他呼吸道疾病也有相當的防治效果。

目前本土疫情正值高原期，陳時中表示，如果納入放假效應，4 天平均值約 6.6 萬例左右，高峰期約 1 個月，希望數目能會往下，但還是要觀察。發言人莊人祥則表示，6 月底單日確診下滑至萬例以下是有可能，但千例以下應該不可能。

因應疫情發展，指揮中心調整確診住院陪探病及醫護人員免除篩檢條件，修正為符合解除隔離條件、且距發病或採陽日 15 天至 3 個月內者，得免除篩檢。

