面板雙虎5月營收兩樣情 友達月增8%、群創寫今年低點

面板雙虎今 (9) 日公布 5 月營收結果，友達 (2409-TW) 在昆山廠產能逐步恢復下，單月營收月增 8.6%，回升至 219.71 億元，不過受整體面板價格下行影響，群創 (3481-TW)5 月營收下滑至 180.05 億元，月減 12.6%，為今年單月低點。

友達 5 月營收回升至 219.71 億元，月增 8.6%，年減 31.6%，累計前 5 個月營收達 1237.21 億元，年減 14.5%，出貨方面，友達 5 月面板總出貨面積達 175.6 萬平方米、月增 11.3%，反映昆山廠產能逐步恢復中。

回顧 4 月，友達受中國華東地區執行嚴格封控措施，造成昆山、蘇州廠面臨出勤、上游原料供應等挑戰，當時約影響 3-4 成產能，不過隨著中國疫情逐步趨緩，各地開始解封後，產能正逐步恢復中。

展望未來，友達認為，現階段因消費性產品需求疲弱，客戶在調整庫存，連帶讓價格受影響，確實有些大量的低階產品蠻辛苦的，不過友達近年持續布局中高階、客製化產品，拉升商用比重，認為在雙軸轉型策略下，營運受大環境影響將低於同業。

反映面板價格下滑影響，群創 5 月營收下滑至 180.05 億元，月減 12.6%、年減 42.6%，為今年單月新低，更創下近 27 個月低點，累計今年前 5 個月營收達 1085.01 億元，年減 25.5%，出貨方面，群創 5 月大尺寸面板合併出貨量共計 1058 萬片，月減 0.9%，中小尺寸合併出貨量則達 2734 萬片，月增 3%。

展望未來，群創認為，雖然第二季全球經濟不確定性持續增加，但預期在戰後產業供應鏈趨穩、下半年銷售季節來臨前的備貨潮挹注下，出貨動能將較今年第一季增加，估大尺寸面板出貨量將季增近 1 成、中小尺寸面板出貨量也將季增 16-19%，不過大尺寸面板價格估將季減約 10-13%。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今日也公布 5 月營收，達 9.09 億元，月增 22.43%、年減 0.38%，累計今年前 5 個月營收達 42.43 億元，年增 6.03%。