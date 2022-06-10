〈台股盤後〉通膨壓力未解 價量齊跌收16460點守住月線

台股今 (10) 日再度隨美股跳水，電子權值股翻弱拖累下，早盤指數一度下挫逾 200 點，一路失守 5 日、10 日短期均線，低點下探至 16403 點，盤中在觀光、汽車與生技拉抬下，終場跌幅收斂，以下跌 133.45 點作收，收在 16460.12 點，回測月線支撐，成交量降至 1851.26 億元。

美國今晚即將公布消費者物價指數 (CPI)，受市場對於通膨預期升溫有增無減，美股四大指數下挫，台股今天也難以倖免，早盤在晶圓雙雄股價走弱、航運賣壓拖累下，大盤開低走低，僅靠中小型股點火，帶動跌幅收斂。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW) 以 530 元開出後，股價小漲至 533 元，但終場下跌逾 2% 收在 530 元；聯電 (2303-TW) 股價同樣翻弱收黑，終場收在 51.2 元；鴻海 (2317-TW) 今天股價同樣疲乏無力，終場下跌 1.3% 收在 114 元。

航運股今天同樣賣壓沉重，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 中場分別下跌逾 3%、2%，萬海 (2615-TW)、台驊投控 (2636-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 同樣遭資金提款，終場下跌逾 1%。

觀光族群今天表現相對抗跌，八方雲集 (2753-TW) 終場上漲 2.4%、收在 149.5 元，國賓 (2704-TW)、晶華 (2707-TW) 終場也有 1% 以上漲幅，華園 (2702-TW)、寒舍 (2739-TW)、六福 (2705-TW) 則收在平盤之上。

生技族群中，泰福 - KY(6541-TW) 終場大漲逾 6.7%，美時 (1795-TW)、國光生 (4142-TW)、光麗 - KY(6431-TW)、晶碩 (6491-TW)、神隆 (1789-TW)、生達 (1720-TW)、佳醫 (4104-TW) 分別有 1%~4% 不等的漲幅。

車用族群中，倉佑 (1568-TW) 終場攻上漲停關門收在 27.7 元，堤維西 (1522-TW) 終場大漲逾 8%，耿鼎 (1524-TW)、宏旭 - KY(2243-TW) 分別有 6%、3% 漲幅。

整體而言，在通膨壓力未解的情況下，資金在類股間輪動快速，部分漲多個股幾乎難逃資金提款命運，在聯準會升息態勢抵定情況下，建議適度獲利了結，勿貿然追高。